Maldini: "Pioli è l'uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una formazione di successo, giovane e affamata di vittorie"

Nel lungo comunicato, diramato dal sito ufficiale del Milan, con cui è stato ufficializzata la conferma di Stefano Pioli sono state riportate anche alcune parole di Paolo Maldini circa il rinnovo del tecnico emiliano. Queste le parole del d.s: "Stefano è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile. Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano sempre. Stefano è l'uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di vittorie".