Maldini racconta: "Massara ha insistito davvero tanto per prendere Kjaer"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, dt del Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del suo rapporto con il ds rossonero Frederic Massara: "Ricky ha la mia età e una visione diversa dalla mia. È un grandissimo conoscitore di calcio e un grandissimo lavoratore, condivide i miei principi della vita. Viviamo in simbiosi, siamo una coppia di fatto. Se c’è un giocatore che vi ha fatto litigare? Vi faccio un esempio diverso: Kjaer. A me piaceva ma non lo conoscevo nei dettagli, invece lui ha insistito davvero molto per prenderlo".