Maldini: "Siamo più forti del 2021. C'è voglia di grandi notte europee: il Milan e la storia parla per noi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo essere tornato a vincere in Italia, ora il Milan vuole tornare ad essere protagonista anche in Europa. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini ha spiegato: "Se siamo pronti per le grandi notti europee di primavera? La voglia c’è: siamo il Milan e la storia parla per noi. Siamo più forti del 2021 anche se no, non siamo pronti ad arrivare sempre in semifinale o finale. E’ un discorso matematico: se hai ricavi di un certo tipo, arrivi a un certo risultato".