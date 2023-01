Maldini su De Ketelaere e Origi: "Non possiamo giudicarli per i primi 5 mesi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Maldini, direttore dell'area sportiva del Milan, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan: "Origi ha 4 anni di contratto, De Ketelaere ne ha 5 e non li possiamo giudicare dai primi 5 mesi. Entrare in una squadra che funziona alla perfezione è molto più facile in una squadra che non sta funzionando e questo per De Ketelaere non è stato facile. Lui ha grandissime doti, è questione di tempo.