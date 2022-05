Maldini su Ibra: "Ci siamo dati appuntamento tra 15 giorni. Credo voglia andare avanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista, lunga, rilasciata da Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non poteva non essere affrontata la questione legata a Zlatan Ibrahimovic. Il direttore dell'area tecnica rossonera si è espresso così: "Ho parlato con lui lunedì e ci siamo dati appuntamento tra una quindicina di giorni. Non vedo problemi nel trovare un accordo. Giocando così poco non è certamente a suo agio. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane. Tutto sarà fatto per il bene suo e del Milan. Da ciò che ho capito la sua intenzione è quella di andare avanti".