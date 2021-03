Maldini su Leao: "A volte ci dimentichiamo che è un '99, ci vuole tempo"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, si è espresso su Rafael Leao: "Ha sempre giocato una via di mezzo tra esterno e punta, con il nostro sistema di gioco le migliori gare le ha fatte partendo da sinistra, ma a volte ci dimentichiamo che è un ragazzo del 99, può essere un giocatore determinante, ci vuole tempo per poterlo fare crescere. A volte il tempo in squadre come il Milan è abbastanza limitato".