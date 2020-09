Maldini sul mercato: "Priorità coperte, adesso abbiamo qualche problemino coi centrali di difesa"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato che verrà, dando un piccolo indizio su dove potrebbe portare: "L'idea è di migliorare la squadra sempre, le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino coi centrali di difesa per via degli infortuni. Tutto quello che riusciremo a fare da qui ad ottobre lo faremo per migliorare la squadra".