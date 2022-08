Maldini traccia il percorso in Champions: "L'obiettivo è quello di migliorare"

MilanNews.it

Intervistato dal canale telematico del Milan, Paolo Maldini ha parlato così degli obiettivi in Champions League della squadra rossonera: "L'obiettivo è quello di migliorare. L'anno scorso, in un girone difficile, siamo arrivati quarti e quindi l'obiettivo è di qualificarsi arrivando tra le prime due. È semplice da dire, poi ci sarà da giocare e il campo dirà se l'abbiamo meritato. Quello che importa a noi - squadra, società e tifosi - è competere per qualcosa di sempre più importante. Poi ne consegue l'aumento della visibilità del brand, degli sponsor, dei giocatori: il Milan vuole competere per qualcosa di più grande".