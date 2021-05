Maldini: "Una squadra che deve diventare molto più forte deve essere anche più stabile. Ci stiamo lavorando"

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Atalanta-Milan.

Il Milan, l’ultimo bivio, non lo sbaglia mai. Se c’è una partita decisiva il Milan l’ha sempre fatta bene... "Le cose belle e meno belle di avere una squadra così giovane sono proprio queste, di avere un po’ più di incertezza nei momenti delicati. Ti possono dare grandi sorprese, in positivo come in negativo. Una squadra che deve diventare molto più forte deve essere anche più stabile. Su questo dobbiamo ancora lavorare".