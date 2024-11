Malick Thiaw vive un sogno al Bernabeu: "Che notte!"

vedi letture

La meravigliosa serata del Bernabeu che ha visto il Milan trionfare sul Real Madrid campione d'Europa per 3-1 è stata aperta dal primo gol in rossonero di Malick Thiaw che ha sfruttato i suoi centimetri per segnare di testa da calcio d'angolo, senza neanche avere il bisogno di saltare. Non solo prima gioia in rossonero alla sua terza stagione con il Milan ma anche gol ritrovato dopo due anni e mezzo: l'ultima volta aveva segnato nella serie B tedesca con lo Schalke 04 ed era marzo 2022.

Sul proprio profilo Instagram, Thiaw, che ha giocato un'ottima partita indipendentemente dal gol, ha festeggiato così: "Che notte!"