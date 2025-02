Man. City, Ruben Dias: "Walker era un giocatore su cui tutti contavamo"

Alla vigilia del big match di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, partita ormai classica della massima competizione europea ma che quest'anno si giocherà molto prima rispetto al solito, nei playoff che inizieranno domani, il difensore della squadra inglese Ruben Dias è intervenuto in conferenza stampa e tra i tanti temi trattati ha citato anche Kyle Walker, ex capitano del City che nella finestra di gennaio ha salutato Manchester dopo tanti anni per diventare un nuovo calciatore del Milan.

Le parole di Ruben Dias sull'ex compagno di squadra Kyle Walker, ora al Milan: “Walker era un giocatore su cui tutti contavamo. Ora non c’è più, quindi è il momento che un altro si faccia avanti e abbiamo abbastanza nomi in grado di farlo”.