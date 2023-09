Manca poco a Milan-Verona: per Pioli è la 150esima in A con i rossoneri

Stefano Pioli tra poche ore raggiungerà un traguardo importante: contro il Verona l'allenatore del Milan raggiungerà le 150 panchine in Serie A con il Milan. Subentrato a Giampaolo nel 2019, Pioli ha man mano stravolto un Milan disastrato portandolo al successo grazie al suo lavoro e a quello di talenti come Leao, Theo Hernandez, Giroud, Maignan, e con un mentore come Zlatan Ibrahimovic.