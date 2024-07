Manchester City-Milan 1-2 a fine primo tempo: Colombo (doppietta) risponde ad Haaland. Infortunio per Florenzi

Un bel Milan chiude avanti per 2-1 il primo tempo dell'amichevole contro il Manchester City: sotto di un gol (Haaland al 19'), i rossoneri hanno rimontato gli inglesi con una doppietta di Lorenzo Colombo, entrambe le reti su assist di un ispirato Samuel Chukwueze. Buona prestazione della squadra di Fonseca che ha fatto vedere buone cose soprattutto in fase offensiva. Da segnalare purtroppo un infortunio al ginocchio per Alessandro Florenzi che ha lasciato il campo molto dolorante e sofferente (al suo posto dentro Tommaso Pobega).

Le formazioni ufficiali di Manchester United e Milan:

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Doyle, Simpson-Pusey, Perrone, Bobb, O’Reilly, Susoho, McAtee, Grealish, Haaland. A disp.: Ortega, Carson, Phillips, Kovacic, Gvardiol, Wright, Katongo, Ndala, Galvez, Oboavwodou, Mbete, Heskey, Fatah, Mfuni, Hamilton, Lakyle, Knight, Wilson-Ebrand. All. Pep Guardiola.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Florenzi, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Colombo. A disp. Nava, Raveyre, Kalulu, Pulisic, Jovic, Jimenez, Pobega, Maldini, Thiaw, Liberali, Musah, Nasti, Cuenca, Bakoune, Adli. All. Paulo Fonseca.