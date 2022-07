Manchester United, Cristiano Ronaldo assente anche oggi: continua ad allenarsi a Lisbona

MilanNews.it

Dopo aver saltato la giornata di ritrovo di ieri, Cristiano Ronaldo non si presenterà neppure oggi al centro sportivo del Manchester United per gli allenamenti. Ufficialmente ci sono dei motivi personali a giustificare la cosa, ma la realtà, come riporta il The Athletic, è che il portoghese è in rottura con il club inglese e pare voglia cambiare squadra. Ronaldo attualmente è sempre a Lisbona dove continua ad allenarsi in solitaria al centro sportivo della Nazionale portoghese.