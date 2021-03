Manchester United-Milan, Romagnoli non disponibile nemmeno per la panchina

Sono state ufficializzate da pochi minuti le formazioni della gara tra Manchester United e Milan, sfida valevole per l'andata degli ottavi di Europa League. Oltre alla conferma delle indiscrezioni circa l'11 rossonero, l'ufficialità ha portato la novità della tribuna per Romagnoli. Il capitano rossonero, infatti, è reduce da un pestone rimediato in allenamento e non sarà neanche a disposizione per la panchina.