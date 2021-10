Manchester United, Solskjaer a rischio: Conte possibile sostituto

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - La panchina di Ole Gunnar Solskjaer è sempre più in bilico e il clamoroso 5-0 subito in casa contro il Liverpool ieri dal Manchester United potrebbe dare il colpo di grazia all'allenatore norvegese, uno dei protagonisti da calciatore dell'era contrassegnata dai successi di sir Alex Ferguson. Fra i nomi dei possibili sostituti, in caso di esonero di Solskjaer, secondo il The Guardian, c'è anche quello di Antonio Conte, ancora senza squadra dopo l'addio all'Inter. L'allenatore leccese avrebbe aperto alla possibilità di allenare i 'Red devils', ma avrebbe chiesto determinate garanzie alla dirigenza dello United sulle prossime strategie. Oggi sulle questioni tecniche e sulle prossime scelte dobrebbe esprimersi Joel Glazer, dell'omonima famiglia statunitense che gestisce le quote azionarie del club. L'ad del club, Richard Arnold, avrebbe cancellato tutti gli appuntamenti lunedì per parlare proprio con Glazer. Conte - secondo il giornale - non ha ricevuto alcun contatto formale dal club, si è sempre detto poco propenso ad accettare una squadra a stagione iniziata, ma farebbe un'eccezione per lo United, perché considera il club un'opportunità speciale. Conte ha anche vinto la Premier League alla guida del Chelsea nel 2016/17 e la FA Cup nella stagione successiva. (ANSA).