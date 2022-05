Manchester United, Ten Hag pronto a rilanciare la squadra in maniera simile a come Pioli ha fatto con il Milan

MilanNews.it

I colleghi di Manchestereveningnews fanno un paragone fra il Milan di Stefano Pioli e l’attuale Manchester United. Il sito inglese scrive che i rossoneri sono a un passo dallo scudetto, e che con almeno un punto a Sassuolo sono sicuri di porre fine a oltre un decennio di delusioni. Anni di pessimi trasferimenti e incarichi manageriali poco brillanti hanno ostacolato i progressi di un importante club quale è il Milan. Con Pioli tecnico però le cose sono cambiate. Il manager italiano ha messo insieme una squadra forte e la strategia di reclutamento messa in atto dalla società è stata azzeccata. Nelle ultime stagioni, il Milan ha ingaggiato Theo Hernandez, Fiyako Tomori, Mike Maignan e Rafael Leao solo per citarne alcuni giocatori e questi sono stati tutti giocatori chiave nella ottima cavalcata di questa stagione. Per certi versi, la cattiva gestione che il Milan ha subito negli ultimi dieci anni è molto simile a quella che hanno dovuto sopportare i tifosi del Manchester United. Il club ha avuto 5 allenatori dalla partenza di Sir Alex Ferguson, e nessuno di questi è riuscito ad ottenere dei risultati soddisfacenti. Ora a fine stagione lo United dovrebbe nominare Erik Ten Hag come mister. I progressi e il potenziale successo del Milan dovrebbero rappresentare una storia di speranza per i tifosi dello United. Ten Hag è un ottimo allenatore, come hanno dimostrato i suoi exploit all'Ajax.