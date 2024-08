Manchester United, Ten Hag su Zirkzee: "Parte dalla panchina? Dobbiamo vincere come squadra"

Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, ha parlato a TNT Sports in vista del match esterno sul campo del Brighton valido per la seconda giornata di Premier League in programma alle 13.30: "È ovviamente molto importante iniziare con una vittoria. L'inizio della stagione è sempre molto duro e si tratta di punti. Ma devi anche lavorare sulle strutture perché se non sono giuste, se la mentalità non è giusta, allora non raccoglierai punti. Sappiamo che all'inizio della stagione non tutto andrà al 100% giusto, quindi la mentalità deve essere quella di risparmiare per portare a casa i punti".

Su Joshua Zirkzee che oggi parte dalla panchina: "No, non stava bussando alla porta. Tutti capiscono il ruolo che ha nella squadra. È una stagione lunga, avrà le sue partenze ma come ho detto dobbiamo vincere le partite come squadra, titolari e finalisti".