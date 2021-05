Manchester Utd, tifosi sul prato dell'Old Trafford per protestare contro la famiglia Glazer

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Clamorosa protesta a Manchester da parte dei tifosi dello United: secondo quanto riferisce la Bbc, duecento tifosi dei Red Devils, che oggi alle 16.30 ora locale (17.30 di Roma) devono affrontare il Liverpool, hanno superato le barriere di Old Trafford e, passando anche attraverso il megastore del club allo stadio, hanno invaso il campo di gioco. Molti hanno sciarpe gialloverdi, colori del club quando ancora si chiamava Newton Heath, cappellino da baseball in testa e mascherina, in modo da non essere riconoscibili. Tutti hanno intonato cori contro la proprietà americana dello United, la famiglia Glazer e cinque di loro hanno anche scagliato delle sedie che avevano preso da una postazione di Sky Sports. Tanti gli insulti ai Glazer e qualche coro anche contro la Superlega ormai sfumata. Il club fa sapere che nessuno di questi 'invasori', provvisiti anche di fumogeni, è riuscito ad avvicinarsi al tunnel che porta agli spogliatoi. (ANSA).