Mancini: "Balotelli all'Europeo? Se farà 25 gol e lavorerà per la squadra..."

Roberto Mancini, intervistato da Rai Sport, ha parlato delle possibilità di Mario Balotelli, ex rossonero ora al Brescia, di andare agli Europei il prossimo anno: "Io spero per lui, visto che è tornato a casa, che possa essere un anno importante di rilancio totale. Ha 29 anni ed è nel pieno della sua carriera. Un giocatore con le sue qualità non può disperdere totalmente quello che ha disperso negli ultimi anni. Dipende molto da lui. Se farà 25 gol, giocherà bene, andrà a pressare, lavorerà con la squadra e tutto quello che lui può fare a 29 anni allora credo che possa avere delle possibilità. Però è importante, per lui stesso, che possa fare un'annata ottima".