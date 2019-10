Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, ha parlato di Gigio Donnarumma, costretto al forfait nel riscaldamento di Genoa-Milan per problemi di stomaco: "E' l'unico problema che non abbiamo. Ne abbiamo quattro, cinque molto bravi. Se ne manca uno ce n'è un altro bravo o via andando il terzo".