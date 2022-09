Mancini in conferenza: "Tonali non sta benissimo. Credo che lo rimanderemo a casa"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra, Roberto Mancini ha speso delle parole anche per la situazione relativa a Sandro Tonali. Ecco le sue dichiarazioni sul numero 8 del Milan, oggi assente nell'allenamento di rifinitura: "Tonali non s'è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa".