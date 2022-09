Mancini: "L'obiettivo è vincere il Mondiale americano"

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Cosa mi ha convinto a restare? Tutti erano molto positivi nei miei confronti. Poi vincere l'Europeo è la cosa più bella che ci possa essere nel mio lavoro. Per giocare un mondiale ora dobbiamo aspettare 4 anni, ma vogliamo cercare di andare in America e vincere. Questo è il nostro obiettivo". Lo ha detto Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, durante il Social Football Summit in corso a Roma. Ai calciatori rimasti fuori dall'ultima tornata di convocazioni, invece, dice: "Io ho fatto quasi tutto quando ero giovane (ride, ndr). Capisco i ragazzi, per questo la porta della nazionale è aperta a tutti, anche chi in questo momento non ha avuto un comportamento giusto. Basta chiedere scusa ai propri compagni". Infine un commento sulle finali di Nations League conquistate: "Le meritiamo. L'Inghilterra battuta è una squadra che potrebbe vincere il mondiale. Anche l'Ungheria è forte, il gruppo non era semplice. I ragazzi hanno messo tutto in un momento in cui la condizione non è ottimale. Abbiamo cambiato sistema e sono stati bravi a farlo bene". (ANSA).