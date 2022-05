Mancini: "Mondiale? È successo l'imprevedibile. Bisogna accettare e ripartire"

MilanNews.it

Dopo aver ricevuto il Premio Speciale della Giuria in occasione della XVIII edizione del Premio Nazionale Giuseppe Prisco, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini è tornato a parlare della delusione per la mancata qualificazione al Mondiale: "È accaduto l'imprevedibile, perché il calcio sa essere crudele. Bisogna però accettare le sconfitte e ripartire. Certo, c'è stato un grande dispiacere: avevamo fatto un percorso straordinario, non solo agli Europei, con tante partite senza perdere, e il fatto di non andare con i ragazzi ai Mondiali e di negare una gioia agli italiani è stata una cosa fastidiosa".