Mancini si complimenta con Gravina: "Impegno e professionalità, buon lavoro"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Voglio fare i miei complimenti ed augurare buon lavoro a Gravina in questo momento difficile per il calcio italiano che potrà ancora contare sul grande impegno e sulla professionalità del presidente". Tanti complimenti per il neo eletto, che ha ricevuto tra le prime anche la telefonata del ct della Nazionale Roberto Mancini che ha voluto congratularsi così con il numero 1 della Figc per il risultato conseguito. (ANSA).