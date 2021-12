Mancini su Jorginho: "Per tutto quello che ha fatto, meritava il Pallone d'Oro. Ne sono convinto"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro Roberto Mancini parla anche degli ultimi mesi di Jorginho, che dopo il trionfo di Wembley ha vissuto momenti difficili: "Jorginho, per tutto quello che ha fatto, meritava il Pallone d’oro: ne sono convinto. Un giocatore importante, fondamentale per il nostro gioco. Ricordo il rigore alla Spagna che ci ha portati in finale, non i due sbagliati. E poi vedo che continua a tirare e segnare dal dischetto… Il problema non esiste".