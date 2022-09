Mancini su Tonali: "Non lo abbiamo fatto allenare. Non credo abbia delle chance per le prossime due partite"

MilanNews.it

Intervistato dai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l'Inghilterra, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, tra i diversi argomenti, ha parlato anche di Sandro Tonali. Ecco le sue dichiarazioni: "Sandro non ha fatto nulla finora, non lo abbiamo fatto allenare. Non credo abbia delle chance per la partita di domani e per la prossima".