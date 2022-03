Mangiante: "Kessie ha fatto la sua scelta, ma la strategia del Milan è l'unica via sostenibile"

MilanNews.it

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, è intervenuto con un tweet sul proprio profilo ufficiale commentando la scelta del Milan su Kessie. Queste le sue parole: "Kessie ha già svolto le visite mediche con il Barcellona e firmato un contratto di 4 anni a 7 milioni netti a stagione. Era in scadenza. Come per Donnarumma, ingaggi troppo alti per tenerli. Kessie ha fatto la sua scelta, ma la strategia del Milan è l'unica via sostenibile.