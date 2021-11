Maradona, caos beni all'asta: è scontro fra eredi ed ex manager del Pibe de Oro

Secondo quanto scritto da Il Mattino, ci sarebbero tensioni per i beni di Diego Armando Maradona finiti all’asta. Secondo il quotidiano, le figlie hanno denunciato gli ex manager del padre. L'asta dei beni partirà il 19 dicembre a Buenos Aires. I cinque eredi, ovvero i figli Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana e il minore Diego Fernando, non sanno ancora a quanto ammonta il patrimonio: “Ci sono rogatorie in corso in cinque Paesi stranieri ma non c'è ancora un esito formale. Speriamo che arrivi presto”, ha spiegato l'avvocato Sebastian Baglietto.