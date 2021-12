Maran: "Milan, Luis Alberto ha le qualità per alzare il livello della squadra"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Rolando Maran ha parlato delle big di Serie A in vista del mercato di gennaio: "Non credo alla storia di chi ha bisogno e chi non ha bisogno. Perché ogni squadra cresce ed è migliorabile. Ma il mercato di gennaio, se non dà particolare sostanza e qualità, serve più a chi deve salvarsi. Chiaro che quello di Boga è un grande colpo. Lui sì che fa la differenza e l’Atalanta ne trarrà giovamento. Stessa cosa può accadere se Luis Alberto dovesse andare al Milan. Ha una qualità tale che può alzare il livello della squadra".