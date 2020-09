Maran (Urbanistica Milano): "Nuovo stadio? Attendiamo proposta dettagliata dei club, poi 6-8 mesi"

Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del comune di Milano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del nuovo stadio di Milan e Inter: "In questo momento stiamo aspettando che i club depositino una proposta che dovrà essere tecnicamente analizzata. Si è lavorato molto bene negli scorsi mesi, quindi diversi punti critici sono stati affrontati e risolti, però bisogna avere una proposta dettagliata che deve essere valutata. Speriamo che il lavoro impostato sia essenziale perchè di fatto poi sia molto rapido il parere, speriamo, favorevole. Non dimentichiamoci che Milan e Inter non propongono solamente uno stadio, ma anche di rivedere l'area circostante, con spazi commerciali, alberghi, spazi ad uffici. E' normale, quindi, che un sì o un no non possa arrivare in 5 minuti. Ci vorranno un po' di mesi, sia perchè deve essere votato dal consiglio comunale di Milano, sia perchè la larga parte dell'approvazione è di carattere regionale. 6-8 mesi sono fisiologici su una pratica del genere, poi ci sono i tempi di costruzione. Se l'esito sarà positivo, come auspichiamo, le Olimpiadi saranno più l'ultimo evento storico del Meazza che il primo di quello nuovo, però è importante che sia un progetto strategico per la città".