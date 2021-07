Marani: "Bisogna cavalcare l’entusiasmo per migliorare ancora di più questa Nazionale"

Matteo Marani, dagli studi di Sky, ha fatto il punto sul momento della Nazionale italiana e su Roberto Mancini. Marani ha detto: “Bisogna cavalcare l’entusiasmo per migliorare ancora di più questa Nazionale in vista del Mondiale in Qatar. Bisogna recuperare Zaniolo, far crescere Raspadori e valutare chi verrà fuori dal campionato. Nei prossimi mesi i giovani matureranno ancora e diventeranno più esperti. Il talento dei giocatori Mancini lo ha coltivato bene e lo ha fatto venir fuori. Sono fiducioso in vista del mondiale in Qatar. Questa è una generazione bellissima, non solo nel calcio, ma anche in altri sport. È capitato più volte che chi ha vinto l’Europeo poi ha vinto il Mondiale o comunque ha fatto molto bene”.