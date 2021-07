Marani: "Donnarumma è 10 volte più forte di Unai Simon"

Matteo Marani ha commentato la vittoria ai rigori dell’Italia di Roberto Mancini sulla Spagna di Luis Enrique, durante una delle trasmissioni di Sky. Marani si è soffermato su Gigio Donnarumma e sul rigore decisivo parato ad Alvaro Morata. Marani ha dichiarato: “La Spagna è forte ma le manca qualcosa siccome subisce tanti gol. In difesa è molto più vulnerabile rispetto a noi. Loro mediamente sono più giovani rispetto all’Italia, ma in un ruolo non lo sono, cioè in porta. Noi abbiamo Donnarumma che è un campione assoluto, loro hanno Unai Simon, buon portiere ma che non dà la giusta tranquillità alla difesa. Donnarumma è molto più forte di Unai Simon, è 10 gradini più in alto rispetto allo spagnolo. Lo ha dimostrato risultando decisivo sia durante la partita che durante i rigori”.