Marani: "Giampaolo allenatore serio, grande prova della sua carriera"

Matteo Marani su Sky ha parlato di Milan e Giampaolo, dicendo: “Giampaolo è un allenatore serio, che ha finito la carriera una volta, come dice sempre anche lui, e ne ha ricominciata un’altra, ed è attento ai giovani. In passato non giocava con il regista classico, poi invece anche su questo lo ha inserito, lo ha aggiunto. C’è stata un’evoluzione del Giampaolo visto ad Ascoli, io mi ricordo di aver visto l’Ascoli dal vivo più volte e rimasi impressionato dalla sua linea difensiva, che è stata la sua caratteristica nella prima fase di carriera, però oggi mi sembra un allenatore che ha sviluppato più cose. Questa è la grande prova della sua carriera, perché allenare un club come il Milan è una cosa difficilissima, hai una pressione completamente diversa e questo è l’unico punto interrogativo".