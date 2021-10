Marani: "Ibra può avere un ruolo determinante. I rossoneri producono un calcio bello e interessante"

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato così della gestione di Zlatan Ibrahimovic: "Penso che il Milan in questi due anni abbiamo dimostrato di riuscir a far fronte a tante assenze importantissime. Ibrahimovic quest'anno può avere un ruolo determinante, e in questa ultima parte della sua carriera il ruolo più importante che può svolgere è di essere al servizio nel momento in cui serve. Non può avere la continuità di prima e neanche quella che ha avuto nella prima fase del Milan. Oggi i rossoneri hanno le alternative e stanno producendo un calcio molto bello, piacevole e interessante, anche rispetto a quello dell'anno scorso. Quest'anno c'è stato uno scatto e il rientro di Ibrahimovic potrebbe essere la classica ciliegina".