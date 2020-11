Marani: "Ibrahimovic è l'unico giocatore che sposta gli equilibri in Serie A"

"Un pareggio che sa di vittoria contro una squadra difficile come il Verona. Non sono convinto che Ibrahimovic non tiri più rigori. Il Milan è ancora al top della condizione ma sta un po' calando. Ibrahimovic non può fare una stagione a questi livelli, calerà sicuramente ma sicuramente è l'unico giocatore che sposta gli equilibri di questo campionato. A 40 anni grazie a doti fisiche incredibili e una cura del corpo straordinaria ha portato il Milan da un ottavo posto prima del lockdown all'attuale prima posizione in questa nuova stagione. Vado controcorrente sulla difesa. Secondo me non è un punto debole ma un punto di forza perchè ha preso tanti gol solamente contro Lille e Roma, due squadre che offensivamente sono ostiche. Ha retto però contro un attacco come quello dell'Inter"