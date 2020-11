Marani: "Il Milan avrebbe meritato più punti in campionato. Sta costruendo un futuro importante"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato del Milan e della prestazione dei rossoneri con il Lille. Queste le sue parole: "La situazione si complica leggermente nel girone ma Milan e Lille hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Stasera sono rimasto colpito favorevolmente dal Milan. Rebic ha fatto bene ma meglio quando gioca a sinistra. Poi Ibra è uno che sposta la Serie A e non è mai facile sostituirlo. Il Milan sta costruendo un futuro importante. A parte la caduta col Lille siamo a 23 partite consecutive. Un bel filotto. Probabilmente il Milan avrebbe meritato punti in più e non in meno in campionato. Ora deve confermarsi".