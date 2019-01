Marani: "Il primo assaggio di Piatek è stato buono, è un giocatore motivato a differenza di Higuain"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Piatek e del suo esordio in rossonero: "Il primo assaggio è stato buono, ci ha fatto vedere una grande differenza con Higuain, un giocatore fortemente motivato che vuole incidere rispetto ad un calciatore che non ha vissuto il Milan in quell'ottica lì. Mi è piaciuto come ha puntato la porta, come non ha avuto paura di nulla, abbiamo visto un giocatore molto deciso. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, non dimentichiamo anche tutte le assenze, gli infortunati, i giocatori che se ne sono voluti andare via. Il Milan sta lì con merito, col Napoli è stato a tratti superiore".