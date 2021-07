Marani: "Italia? Mancini dal deserto ha fatto sbocciare i fiori"

Matteo Marani, dagli studi di Sky, ha commentato la vittoria dell'Italia di ieri contro la Spagna. Marani ha detto: “Questa finale dell’Italia è qualcosa di impensabile. Tre anni fa nessuno credeva nel movimento azzurro, è qualcosa di eccezionale questa quarta finale che conquistiamo nella storia dell’Europeo. Roberto Mancini ha dei meriti infinita nella crescita di questa squadra. Mancini è tranquillissimo, e non era così anni fa. Ha dentro una forza tranquilla, è maturato con l’esperienza. Ora è una guida che deve essere modello in tutto, che va oltre al calcio. Competenza, unione di intenti, non ci si fa la guerra ma ci si aiuta. Non c’è nulla di casuale in tutto ciò, dal deserto Mancini ha fatto sbocciare i fiori. Non siamo mai passati in svantaggio in questo Europeo e abbiamo mantenuto sempre il controllo della situazione. Ieri contro la Spagna è stata la partita per ora più difficile, e forse gli spagnoli avrebbero meritato di più. Però nel calcio non c’è solo il possesso palla perché alla fine bisogna concretizzare”.