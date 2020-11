Marani: "La partita con il Napoli sarà un esame molto importante per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato le prestazioni del Milan. Queste le sue parole: "Un tandem come Rebic e Leao ce l'hanno in pochi. Nel momento in cui hanno perso Leao per infortunio hanno fortunatamente ritrovato Rebic. Il Milan ha bisogno anche di queste coincidenze ma è avanti con merito. La mia unica perplessità è vedere quanto riuscirà a mantenere questa mentalità e questa testa. Con le big ha vinto ma ha sofferto e con il Lille ha perso. La partita con il Napoli, per questo, è decisiva per capire le reali ambizioni della squadra rossonera. Il Milan poi ha un grande vantaggio che è un uomo che da solo decide le partite ed è Ibrahimovic. E' in una forma stratosferica. Quando c'è la variabile Ibrahimovic non ci sono analisi che tengono"