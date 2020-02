Marani: "La situazione di Pioli è triste, Gazidis ha detto che si sente con 20 allenatori"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione in casa rossonera: :"Ibra è l'unico uomo che a quelle cifre, pagando solo l'ingaggio, poteva cambiare completamente il Milan. Pioli? MI dispiace che si sia già mossa tutta la campagna elettorale sui prossimi allenatori, credo sia difficile per un tecnico portare avanti le stagioni in questo clima. Quando certe cose circolano non cadono mai dal cielo, Gazidis ha detto che si sente abitualmente con venti allenatori. Una società che sta diventando forte e importante deve porre attenzione a queste cose, trovo tutto ciò un pò triste".