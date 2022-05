Marani: "Maldini è il simbolo di cosa deve essere un calciatore ed è l'icona dell'eleganza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Matteo Marani ha parlato di Maldini e Massara. Queste le sue parole: "Ho una predilezione particolare per Paolo Maldini, per me è il simbolo di cosa deve essere un calciatore ed è l'icona dell'eleganza. Aggiungo poi una lode per Massara che non conoscevo. Sabatini, che conosco da tempo, mi ha sempre detto che Massara era il più bravo e le scelte che ha fatto dimostrano come sappia lavorare benissimo"