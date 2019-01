Marani: "Paquetà investimento importante, ma servono altri rinforzi a centrocampo. Higuain? Il Milan non può rinunciare al Pipita"

Matteo Marani è intervenuto a SkySport24 e sul mercato del Milan ha dichiarato: "Paquetà è un investimento importante, il Milan si gioca molto con lui. Tutti pensano a Kakà quando si parla di lui. Ovviamente il suo acquisto non può bastare, è soprattutto a centrocampo che il Milan ha bisogno di rinforzi. Il Milan è vicino al quarto posto, quindi forse converrebbe investire ancora qualcosa per raggiungere la Champions a fine anno. Higuain? Mi auguro che possa restare al Milan, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Il Milan non può rinunciare al Pipita per Morata, nonostante quest'ultimo sia comunque un buon giocatore".