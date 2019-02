Marani: "Penso che il Milan centrerà il quarto posto"

Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport del momento del Milan: "Gattuso è stato obbligato a fare i conti con infortuni, giocatori che hanno voluto andare via. La partenza di Higuain è stata più pesante di quella di Bonucci da un punto di vista simbolico. E' stato bravo il tecnico, così come la società prendendo Paqueta e Piatek. Il polacco sta dimostrando di reggere il ruolo da centravanti in questo tridente atipico, con una pressione diversa rispetto al Genoa. Il Milan gioca un bellissimo calcio, nel secondo tempo di Bergamo ho visto, forse, il miglior Milan della stagione. Io credo che il Milan possa centrare il quarto posto, a questo punto"