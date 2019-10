Marani: "Pioli è un aggiustatore, sa tirare fuori il meglio dai giocatori"

Matteo Marani, ai microfoni di Sky, ha parlato così dell'arrivo di Pioli sulla panchina del Milan: "Pioli è un aggiustatore che è stato preso per sistemare le cose al Milan. Non è stato accolto benissimo, ma credo che questo sia sbagliato perchè ha fatto bene alla Lazio, all'Inter e alla Fiorentina. Per me Pioli è capace, ha ottime qualità, sa mettere a posto le squadre e sa tirare fuori il meglio dai giocatori".