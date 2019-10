Marani: "Pioli ha un grande buon senso, è un tecnico affidabile. Importanti le parole di ieri di Gazidis"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Stefano Pioli, nuovo allenatore rossonero: "Pioli ha un grande buon senso e quando entri in una situazione difficile come quella del Milan, dove ci sono grandi aspettative, è importante. In passato ha fatto spesso bene quando ha preso una squadra in corsa. La cosa più importante della conferenza di ieri sono state le parole di Gazidis perchè è come se avesse parlato la proprietà. Ha detto che la proprietà vuole investire e questo è fondamentale. Maldini e Boban sono persone intelligenti, sanno anche loro che non ha sbagliato solo Giampaolo, ma pure la società. Adesso è il momento di ripartire, Pioli è un tecnico affidabile. Lo attende un lavoro complicato, ma ha le spalle larghe per affrontare certe situazioni. La prima gara contro il Lecce può essere favorevole per partire con il piede giusto".