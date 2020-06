Marani: "Pioli meriterebbe maggiore considerazione"

Matteo Marani, ai microfoni di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan ed in particolare quello di Stefano Pioli: "Pioli meriterebbe maggiore considerazione. Si continua a parlare di Rangnick, il che vorrebbe dire che il Milan ha già deciso per l'anno prossimo. E' una scelta che mi lascia molti dubbi, anche perchè a mio avviso Pioli ha fatto un buon lavoro. A me dispiace molto per Pioli perchè sa fare bene il suo lavoro. Adesso ha perso Ibra, cioè l'arma più importante del Milan, e abbiamo visto bene la differenza tra il Milan senza e con lo svedese in campo. A livello societario, non c'è molta chiarezza al Milan".