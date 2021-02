Marani sul derby: "In questo momento l'Inter sta meglio del Milan a livello fisico"

Matteo Marani, ha parlato a Sky del Milan e in particolare del derby contro l’Inter di domenica. Marani ha detto: “Fisicamente ora sta meglio l’Inter rispetto al Milan. Al Milan manca un po’ di esplosività, ma se vincesse il derby, riconquisterebbe il ruolo di squadra in lotta per lo scudetto. Se dovesse vincere l’Inter, con un +4 in classifica darebbe un bel segnale per lo scudetto. Con il pareggio invece, potrebbero rientrare in corsa anche le altre, fra cui la Juventus, che considero la squadra più forte. Sarà una sfida meravigliosa. Mi piace che lo sconto Lukaku-Ibrahimovic di Coppa Italia sia diventato una sorta di forma d’arte con i murales nei pressi dello stadio”.