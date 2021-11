Marani: "Tomori è imprescindibile per questo Milan"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del momento del Milan: "Tomori è diventato imprescindibile per questo Milan. E' un giocatore difficile da rimpiazzare come si è visto nelle ultime partite. Il Milan, dal punto di vista difensivo, non ha fatto bene. Però anche l'anno scorso il Milan ha dimostrato di saper venire fuori dalle difficoltà. Le fondamenti dei rossoneri sono solide, non sarei troppo preoccupato".