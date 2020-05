Marca - Jovic tra Milan e Real Madrid: il serbo vuole giocarsi le sue carte nei blancos

La prima pagina di Marca apre alla questione Jovic, una grana che tiene banco da tempo in casa Real Madrid. Il serbo, arrivato come la soluzione ai problemi dell'attacco dei blancos, ha deluso le attese e ora si trova a recuperare da un infortunio che lo ha colpito durante il lockdown. Come si legge, in particolare, Jovic ha l'intenzione di recuperare fisicamente e convincere Zidane a concedergli una seconda chance.